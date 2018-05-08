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08 мая 2018
14:36  08 мая 2018 0

После трагедии «Зимней вишни» в России закрыли треть торговых центров

Здание тц
В России временно закрыли треть торговых центровФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в России в результате проверок пожарной безопасности закрыли большое количество торговых центров. Речь идет о трети всех подобных объектов, находящихся в стране.

На данный момент закрыты порядка 30% ТЦ, сообщает «Коммерсант». Почти половина таких центров небольшие, построенные или реконструированные в 1990-х годах. Их общие финансовые потери могут составлять более 0,5 млрд рублей в месяц, отмечает газета.

Ситуация уже вызвала недовольство предпринимателей. Так, хабаровские бизнесмены решили провести акцию протеста. Они требуют представления графиков повторных проверок. Их ульяновские товарищи пишут жалобы местному бизнес-омбудсмену. А вот арендаторы закрытого новоуренгойского ТЦ «Солнечный» теперь реализуют свои товары с помощью социальных сетей.

Как ранее сообщало «URA.RU», накануне стало известно, что в Екатеринбурге прокуратура приостановила работу ТЦ «Марс», расположенного на улице Щорса. Причиной стали нарушения, выявленные при противопожарной проверке. Также претензии надзорного ведомства вызвали торговые центры «Гринвич» и «Пассаж».

Виктор Жуков
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