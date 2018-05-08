Что делать новому правительству Медведева, чтобы его не сверг народ

19:06 08 мая 2018 0

Страна находится в экономическом тупике, чтобы из него выйти, от нового правительства потребуются колоссальные усилия Фото: depositphotos.com © URA.RU

Никто не сомневается: до конца мая к работе приступит новое российское правительство. Ему придется выполнять накопившиеся запросы соотечественников: доходы россиян падают четыре года подряд, рост ВВП не превышает 1,5% в год. Экономисты определяют четко: «стагнация». Она может прекратиться, но сценариев, которые позволяют это сделать, не много. Мы опишем все.

В плену у нефти и газа

В 2016 году из-за падения цен на нефть доля нефтегаговых доходов в бюджете все же сократилась. До 37,4% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С середины XX века рост российской экономики напрямую зависит от цен на углеводороды. Доходы от продажи нефти и газа — ключевая статья российского бюджета. В 2014 году был установлен исторический максимум: доля нефтегазовых доходов составила 51,3% от всех поступлений в федеральный бюджет (в пике торгов цена за баррель достигала 115 долларов).

Если не преодолеть сырьевую зависимость, то рост российский экономики и дальше будет напрямую зависеть от колебаний цен на нефтяном рынке, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Сейчас цены на нефть достигли своего потолка в 70-75 долларов за баррель. Для роста российской экономики этого мало», — замечает эксперт. А значит, нужно искать и поддерживать другие сферы.

Огосударствление экономики

Экономика России — это, в первую очередь, госкорпорации и естественные монополии. По данным ФАС, именно они являются главным врагом конкуренции в стране, контролируя до 70% экономики. По словам главы «Сбербанка» Германа Грефа, малый бизнес в России попал в заколдованный круг. «Его доля уже 15 лет остается на одном уровне, в районе 20%», — заявил он. В то же время в США малый бизнес составляет 50% экономики, в странах Западной Европы — еще больше.

Выручка пяти самых крупных госкомпаний — Сбербанка, Газпрома, Роснефти, ВТБ и Ростеха — сопоставима с размерами федерального бюджета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При этом во всем мире его доля только растет, замечает старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков. «Даже в Китае и странах Персидского залива доля государства в экономике плавно сокращается. Россия — это страна, которая идет вопреки мировым тенденциям. Госкомпании у нас с каждым годом расширяются и жиреют, в том числе, поглощая эффективные частные компании. Недавно ВТБ купил „Магнит“ (крупнейшая сеть продуктовых магазинов, признана самой инновационной компанией страны — прим. ред.). Чем была вызвана необходимость такой покупки?», — вопрошает эксперт.

Экономисты уверяют, что госкомпании неэффективны по определению. «Если вы бюджетное учреждение, то вы хотя бы расходуете бюджет, делая заказы через конкурсные процедуры. Госкорпорации же могут расшвыривать деньги направо и налево», — замечает Жаворонков.

В стране нет денег, и взять их негде

Для проведения реформ нужны деньги, однако из-за отсутствия экономического роста их в стране нет, продолжает Сергей Жаворонков. «Если мы посмотрим на трехлетний план бюджета 2017—2020 годов, то увидим дефицит в более чем восемь трлн рублей», — говорит экономист «URA.RU».

В фонде Национального благосостояния на данный момент только 3,7 триллиона рублей. Остальной дефицит власти планируют покрывать за счет заимствований на внешнем рынке. Однако он не уверен, что в условиях противостояния с Западом они смогут это сделать. «В США сейчас идет дискуссия о возможности запрета вкладываться в российский госдолг. При очередном санкционном обострении эта мера может быть принята», — говорит Жаворонков.

Чиновники не умеют тратить деньги

Последний раз экономика России серьезно росла в 2012 году. Тогда рост составил 3,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом у бюджета есть еще внутренние ресурсы: государство расходует средства неэффективно, говорит специалист Института современного развития, экономист Никита Масленников. «В некоторых сферах государство теряет до 10-15% средств», — говорит экономист.

Он уверен, что государству нужно полностью «перезагружать» пенсионную и социальную систему, создавая более гибкую и адресную систему выплат. Впрочем, о том, что будущему правительству придется проводить пенсионную реформу, говорят многие экономисты. Правда пока что речь идет лишь о повышении пенсионного возраста. При сохранении нынешней системы соотношение работающих и пенсионеров достигнет пропорции 1:1 уже в 30-е годы.

Все деньги уходят на силовиков

Россия тратит слишком много денег на армию и полицию, экономя на образовании, здравоохранении и инфраструктуре. А ведь именно инвестиции в эти сферы традиционно обеспечивают экономический рост, говорит Жаворонков. «Расходы бюджеты на здравоохранение лишь к 2020 году вернутся на уровень 2013 года. Отсюда и массовое сокращение учителей и врачей, которое мы видели в последние годы. В одной только Москве уволили 13 тысяч врачей, а всего по стране из-за „оптимизации“ их число уменьшилось на 100 тысяч», — говорит эксперт.

Нужен новый вид чиновников

Чтобы дать ответы на стоящие перед Россией вызовы, члены правительства должны обладать недюжинными талантами, говорит Николаев. «Это должны быть профессионалы высокого уровня, которые будут обладать смелостью брать инициативу и ответственность на себя», — считает экономист. Он уверен, что для решений проблем у министров должен быть самый широкий спектр полномочий.

При этом они должны опираться на опыт работы частных корпораций, считает Масленников. «В первую очередь, правительству нужно реформироваться в сторону проектной работы. Также важно повысить скорость и качество согласования решений», — говорит экономист. В целом, для решения стоящих перед страной задач России нужен принципиально новый тип чиновников, резюмирует Масленников.