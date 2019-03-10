Сейчас разработкой оснащены только два корабля ВМФ РФ Фото: Pixabay

Санкт-Петербургский холдинг «Росэлектроника» провел испытания станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которую установят на всех кораблях военно-морского флота России. Видео с испытаний опубликовал телеканал «Звезда».

«Против „Филина“ бессильны лазерные дальномеры и системы наведения. Не то чтобы прицелиться, даже посмотреть в сторону объекта невозможно», — говорится в описании к видеоролику.

Как уточняет телеканал RT, радиус действия оружия составит пять километров. Оно может ослеплять противника и вызывать у него галлюцинации, а также способно подавлять работу приборов ночного видения и вызывать помехи в работе систем наведения противотанковых управляемых ракет. Сейчас «Филин» установлен только на двух фрегатах ВМФ России — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Стоит отметить, что портфель экспортных оружейных заказов России составляет 55 млрд долларов в год. При этом в отношении российских предприятий действуют санкции, напоминает ИА FlashSiberia.