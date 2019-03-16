Кандидат в президенты Украины захотел «рубить руки» за коррупцию

Кандидат в президенты Украины выступил за радикальные меры в отношении взяточников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкула заявил, что глава государства должен «рубить руки» за подозрение во взяточничестве. Именно такой подход политик назвал «реальной борьбой с коррупцией».

«Будет президент нетерпим к коррупции, будет президент ставить такие задачи, будет президент рубить руки своему окружению там, где малейшим образом кого-то заподозрили, тогда и будет реальная борьба с коррупцией», — приводит RT слова Вилкулы, добавив, что в стране проживает больше 170 тысяч людей, которые должны бороться с коррупцией и заниматься экономикой.

Во вторник, 12 марта, выступая в Верховной раде, другой кандидат на пост президента Юлия Тимошенко обвинила руководство государственной Службы безопасности и Генеральной прокуратуры в «махинациях, взятках и откатах».