Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством

Среди ощущающих одиночество женщин почти в полтора раза больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Почти 50% россиян с низким уровнем дохода чувствуют себя одинокими. При этом среди ощущающих одиночество женщин больше, чем мужчин. Это следует из результатов исследования взаимосвязи между бедностью и одиночеством, которое провел Росстат.

Респонденты сами определяли низкий, средний или высокий у них уровень дохода, сообщает РБК. 47% россиян, которые отнесли себя к группе с низкими доходами, чувствуют себя одинокими. Другие 20% граждан признались, что испытывают одиночество очень часто. Среди других групп доходов одиночество ощущают гораздо меньше россиян. Только 16,7% граждан с высоким уровнем дохода чувствуют себя одиноко. Среди граждан со средними доходами одинокими себя признают 23,8% опрошенных.

При этом среди испытывающих одиночество 20,2% женщин и только 18,3% мужчин. Также, согласно опросу, доля одиноких людей растет с возрастом. Если в группе до 30 лет таких 18,1%, то в группе старше 60 — уже 37,5%.