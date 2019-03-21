Пилот рухнувшего Boeing 737 MAX не учился летать на этом самолете

Пилот рухнувшего в Эфиопии самолета не занимался на симуляторе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пилот Boeing 737 MAX 8 рейса авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился в марте этого года, не тренировался на симуляторе нового самолета. Об этом рассказал его коллега.

«Капитан судна не получил возможность потренироваться на новом симуляторе для Boeing 737 MAX 8 перед крушением этого самолета», — сообщает издание Reuters со ссылкой на коллегу погибшего пилота. 29-летний капитан, погибший в авиакатастрофе, должен был пройти переподготовку спустя два месяца после получения авиакомпанией первого симулятора.

Самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение 10 марта. Погибли 157 человек. Ранее назывались две возможные причины катастрофы: слабый контроль при допуске лайнера на рынок авиаперевозок или частичная модернизация машины на базе 737-й модели.