Россия посылает сигнал Японии о последствиях помощи украинской стороне, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах. Об этом сообщил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.
«Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия», — передает South China Morning Post слова Брануа. Таким образом он высказался о возведении разведывательных баз на Курилах.
Профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой отметил, что базы на Курилах помогут выявлять деятельность японцев и их американских союзников с помощью анализа сигналов радаров. «Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы», — заявил эксперт.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Курилах оборудуют береговые радиотехнические посты Тихоокеанского флота. Они будут помогать в мониторинге обстановки. Также в Арктике реконструируют два военных городка береговой системы наблюдения Северного флота, передает телеканал 360.
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Россия посылает сигнал Японии о последствиях помощи украинской стороне, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах. Об этом сообщил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун. «Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия», — передает South China Morning Post слова Брануа. Таким образом он высказался о возведении разведывательных баз на Курилах. Профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой отметил, что базы на Курилах помогут выявлять деятельность японцев и их американских союзников с помощью анализа сигналов радаров. «Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы», — заявил эксперт. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Курилах оборудуют береговые радиотехнические посты Тихоокеанского флота. Они будут помогать в мониторинге обстановки. Также в Арктике реконструируют два военных городка береговой системы наблюдения Северного флота, передает телеканал 360.