SCMP: Россия послала Японии жесткое предупреждение из-за поддержки Украины

SCMP: Россия строит разведывательные базы на Курильских островах
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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
РФ сможет следить за деятельностью Японии с помощью баз на Курильских островах Фото:

Россия посылает сигнал Японии о последствиях помощи украинской стороне, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах. Об этом сообщил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.

«Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия», — передает South China Morning Post слова Брануа. Таким образом он высказался о возведении разведывательных баз на Курилах.

Профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой отметил, что базы на Курилах помогут выявлять деятельность японцев и их американских союзников с помощью анализа сигналов радаров. «Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы», — заявил эксперт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Курилах оборудуют береговые радиотехнические посты Тихоокеанского флота. Они будут помогать в мониторинге обстановки. Также в Арктике реконструируют два военных городка береговой системы наблюдения Северного флота, передает телеканал 360.

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Россия посылает сигнал Японии о последствиях помощи украинской стороне, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах. Об этом сообщил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун. «Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия», — передает South China Morning Post слова Брануа. Таким образом он высказался о возведении разведывательных баз на Курилах. Профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой отметил, что базы на Курилах помогут выявлять деятельность японцев и их американских союзников с помощью анализа сигналов радаров. «Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы», — заявил эксперт. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Курилах оборудуют береговые радиотехнические посты Тихоокеанского флота. Они будут помогать в мониторинге обстановки. Также в Арктике реконструируют два военных городка береговой системы наблюдения Северного флота, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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