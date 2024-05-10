Американская компания просит разрешить импорт российского урана

10 мая 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Ядерная компания США будет просить ввести исключения на запрет импорта урана из РФ из-за его стратегического значения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самая крупная в США компания в области ядерного топливного цикла — Centrus — попросила профильные ведомства внести исключения на запрет по импорту обогащенного российского урана. Об этом говорится в заявлении компании. Отмечается, что этот материал стратегически важен, он обеспечивает интересы всей американской атомной отрасли. «Когда закон будет принят, мы подадим заявку на исключение со стороны министра энергетики и других соответствующих правительственных учреждений, чтобы запросить разрешение на продолжение поставок низкообогащенного урана нашим клиентам», — говорится в заявлении компании, его передает портал Axios . Представитель Centrus Линдси Гейслер сообщила, что исключение запрета на импорт урана из России имеет решающее значение и для компании, и для всей американской атомной отрасли. Ранее, 30 апреля, американский сенат принял законопроект HR 1042, запрещающий импорт обогащенного урана из РФ. Документ предусматривает вступление в силу запрета через 90 дней после его подписания президентом США Джо Байденом. Законопроект включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года. Эти исключения могут быть применены, если они соответствуют «национальным интересам» Соединенных Штатов. Законопроект HR 1042 ограничивает импорт низкообогащенного урана из РФ до 2040 года, но предоставляет министру энергетики США право отменять запрет при определенных условиях, в том числе при недоступности других источников поставок или если импорт российского урана будет соответствовать «национальным интересам». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самая крупная в США компания в области ядерного топливного цикла — Centrus — попросила профильные ведомства внести исключения на запрет по импорту обогащенного российского урана. Об этом говорится в заявлении компании. Отмечается, что этот материал стратегически важен, он обеспечивает интересы всей американской атомной отрасли. «Когда закон будет принят, мы подадим заявку на исключение со стороны министра энергетики и других соответствующих правительственных учреждений, чтобы запросить разрешение на продолжение поставок низкообогащенного урана нашим клиентам», — говорится в заявлении компании, его передает портал Axios. Представитель Centrus Линдси Гейслер сообщила, что исключение запрета на импорт урана из России имеет решающее значение и для компании, и для всей американской атомной отрасли. Ранее, 30 апреля, американский сенат принял законопроект HR 1042, запрещающий импорт обогащенного урана из РФ. Документ предусматривает вступление в силу запрета через 90 дней после его подписания президентом США Джо Байденом. Законопроект включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года. Эти исключения могут быть применены, если они соответствуют «национальным интересам» Соединенных Штатов. Законопроект HR 1042 ограничивает импорт низкообогащенного урана из РФ до 2040 года, но предоставляет министру энергетики США право отменять запрет при определенных условиях, в том числе при недоступности других источников поставок или если импорт российского урана будет соответствовать «национальным интересам».