Политика Голикова останется на посту вице-премьера по социальным вопросам 10 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 + Голикова сохранит свой пост в новом правительстве РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит свой пост при формировании нового правительства России. Об этом сообщают два источника, которые знакомы с ходом консультаций. «Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит пост в новом составе правительства», — заявили источники. Их слова передает РБК. На данный момент в России утверждают нового премьер-министра, URA.RU ведет прямую трансляцию. В качестве кандидата на пост президент РФ Владимир Путин предложила Михаила Мишустина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит свой пост при формировании нового правительства России. Об этом сообщают два источника, которые знакомы с ходом консультаций. «Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит пост в новом составе правительства», — заявили источники. Их слова передает РБК. На данный момент в России утверждают нового премьер-министра, URA.RU ведет прямую трансляцию. В качестве кандидата на пост президент РФ Владимир Путин предложила Михаила Мишустина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям