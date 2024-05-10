Голикова останется на посту вице-премьера по социальным вопросам

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, голикова татьяна
Голикова сохранит свой пост в новом правительстве РФ Фото:
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Смена правительства в России-2024

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит свой пост при формировании нового правительства России. Об этом сообщают два источника, которые знакомы с ходом консультаций.

«Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит пост в новом составе правительства», — заявили источники. Их слова передает РБК.

На данный момент в России утверждают нового премьер-министра, URA.RU ведет прямую трансляцию. В качестве кандидата на пост президент РФ Владимир Путин предложила Михаила Мишустина.

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Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит свой пост при формировании нового правительства России. Об этом сообщают два источника, которые знакомы с ходом консультаций. «Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит пост в новом составе правительства», — заявили источники. Их слова передает РБК. На данный момент в России утверждают нового премьер-министра, URA.RU ведет прямую трансляцию. В качестве кандидата на пост президент РФ Владимир Путин предложила Михаила Мишустина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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