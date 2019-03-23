Перед смертью Началова собиралась выйти замуж в третий раз

Перед смертью Началова успела познакомить своего избранника с дочерью фото: julianachalova, Instagram

Певица Юлия Началова собиралась выйти замуж в третий раз. Ее избранником был судья из Нижнего Новгорода, с которым исполнительница появлялась на последних в ее жизни публичных мероприятиях.

«В моем репертуаре есть песня про Новый год и Рождество, а мой коллектив часто ее поет иначе: „Новый год — новый муж“. Они, конечно, преувеличивают. Но о третьем браке я, конечно, думаю», — сообщила Началова корреспонденту портала «Дни.ру» за несколько месяцев до своей смерти.

Исполнительница планировала выйти замуж до конца прошлого года и познакомила своего избранника с 12-летней дочерью, отмечает Life. Ранее она была замужем за музыкантом и экс-солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским и футболистом Евгением Алдониным.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца, которую вызвал сильный абсцесс. Как отмечает сайт ТВЦ, певицу похоронили 21 марта. В последний путь артистку проводили овациями несколько сотен простых людей, ее родственников и друзей, а также звезд шоу-бизнеса.