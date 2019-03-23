В Германии не жалеют о бомбардировках Югославии

По мнению немецкого министра, действия НАТО были верным решением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бомбардировки Югославии были верным решением, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом пишет газета Stuttgarter Nachrichten.

«Мы тогда увидели доказательства нарушений прав человека вплоть до массовых убийств, и поэтому вмешательство НАТО было правильным. Даже не хочу думать, чтобы там еще произошло, если бы никто не вмешался», — сказал Маас. Как отмечает RT, немецкий министр подчеркнул, что его страна участвовала в югославском конфликте из-за своего «ответственного подхода».

Бомбардировки Югославии силами НАТО шли в 1999 году с 24 марта по 10 июня из-за «геноцида албанского населения в Косове». 11—12 июня российские десантники захватили «Слатина». Итогом операции стало открытие в Косове миротворческой базы. Как отмечает агентство Nation News, в официальном заявлении Совета Федерации РФ, приуроченному к 20-летней годовщине вооруженного конфликта, действия Североатлантического альянса назвали угрозой безопасности всего мира.