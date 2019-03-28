В ямальском аэропорту объяснили, почему во время посадки самолета на полосе убирали снег

По информации аэропорта, технике необходимо было еще несколько минут для очистки снега Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет рейса Тюмень — Новый Уренгой, который был отправлен на второй круг при посадке из-за очистки посадочной полосы, прилетел в аэропорт назначения слишком рано. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Уборка полосы проводилась в штатном режиме по технологическому графику согласно заранее согласованному плану полетов и в соответствии с метеоусловиями (мокрый снег). Самолет прилетел в зону ожидания раньше запланированного времени, технике требовалось еще несколько минут для доочистки полосы, поэтому борт был отправлен на второй круг. Посадка прошла в штатном режиме. Задержки обратного рейса не было», — сообщили сотрудники аэропорта.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во время запланированного приземления самолета на взлетно-посадочной полосе проводились очистительные работы по уборке снега. О раннем прибытии лайнера также сообщает и онлайн-табло аэропорта: даже с учетом второго круга самолет приземлился раньше запланированного времени.