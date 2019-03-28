На Ямале самолет не смог приземлиться из-за уборки снега

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 11:45
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Прилет Кобылкина и Холманских в Ноябрьск, приземление, самолет
Пилотам лайнера пришлось заходить на второй круг, чтобы приземлиться (фото из архива)Фото: Алексей Сибиряк © URA.RU

Самолет рейса Тюмень — Новый Уренгой был вынужден зайти на второй круг при посадке из-за занятой взлетно-посадочной полосы. Несмотря на инцидент, воздушное судно приземлилось в ямальском аэропорту без опозданий.

По информации источников РЕН ТВ, во время запланированной посадки самолета на взлетно-посадочной полосе проводились очистительные работы по уборке снега. Для того, чтобы избежать ЧП, пилотами судно было принято решение отложить приземление. В результате удалось избежать пострадавших как на борту, так и на земле. Лайнер осуществил посадку в штатном режиме.

По информации онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, совместный рейс из Тюмени выполняли авиакомпании «Ямал» и Utair. Приземление самолета Airbus-A320 было запланировано на 10:45, а было выполнено в 10:38. Получить оперативный комментарий в пресс-службе воздушной гавани не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.

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