20 мая 2019

Немцев предупредили о наведенных на Германию российских ракетах

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 10:54
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Радослав Сикорский усомнился в том, что Германия и Россия могут заключить союзФото: Николай Бастриков © URA.RU

Немецкие города находятся в зоне поражения российских ракет, базирующихся в Калининграде. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Welt.

По словам Сикорского, Германия не обращает внимания на размещенные в Калининграде ракеты РФ. «Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США», — цитирует «Утро.ру» бывшего министра Польши.

Сикорский также раскритиковал Берлин из-за позиции по строительству газопровода «Северный поток-2». По его мнению, Германия, поддерживая реализацию проекта, демонстрирует, что она ставит свои интересы выше других европейских стран.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока-2» завершится до конца 2019 года, напоминает «Национальная служба новостей». Он добавил, что в течение года по дну Балтийского моря от России до Германии будут проведены две нитки газопровода.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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