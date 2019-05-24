Тимошенко жестко ответила на предложение Зеленского о референдуме по России

Экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко Фото: официальный сайт Юлии Тимошенко

новость из сюжета Война на Украине

Экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о недопустимости проведения референдума о переговорах с Россией. Лидер партии «Батькивщина» сказала, что в конфликте в Донбассе простого решения быть не может.

«Референдум недопустим!» — подчеркнула Тимошенко в эфире телеканала «1+1», пояснив, что в рамках референдума невозможно решить «нюансы» и принять решение «по всем деталям ситуации», которая сложилась на востоке страны. По ее мнению, в отношении России нужно усиливать санкции.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести референдум и выяснить, как украинцы готовы выходить из кризиса с Россией, напоминает «Национальная служба новостей». Позже президент сказал, что не будет вести переговоры с Москвой, уточняет RT. В Киеве уверены, что Москва участвует в конфликте в Донбассе. Также Зеленский не согласен, что Крым вошел в состав России по итогам референдума.