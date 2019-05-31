Вассерман представил свою версию конфликта Друзя с экс-главредом «Кто хочет стать миллионером?»

Анатолий Вассерман считает, что произошло недоразумение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Публицист, физик, программист и победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман считает, что между магистром клуба «Что? Где? Когда?» Александром Друзем и экс-главредом шоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером произошло «недоразумение». Так он объяснил «URA.RU» скандал с подкупом в телевикторине.

Ранее Бер обвинил участвовавшего в его программе Друзя в жульничестве и попытке купить ответы телевикторины за долю в выигрыше. Главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» представил аудиозапись их телефонных договоренностей. Друзь в ответ заявил, что он просто проверял Бера. «Первый канал» обоих отстранил от эфиров. Друзь извинился за «репутационный вред», нанесенный Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», напоминает «Национальная служба новостей». Бер не поверил в искренность раскаяния оппонента, уточнила деловая газета «Взгляд».

Анатолий Вассерман считает, что у обоих участников конфликта «не было подлинно злых умыслов». «Всей игровой тусовке известны такие факты в американских телевизионных играх. Обычно это плохо кончается. Я не верю, что Друзь хотел нажиться. Как я понимаю, сумма, о которой идет речь, не так велика, чтобы стоило ради нее рисковать регулярными доходами», — отметил интеллектуал в беседе с агентством. Он представил свою версию произошедшего. «Скорее всего, имело место недоразумение. При личном общении Друзь с Бером неправильно поняли друг друга и затем попытались вывести друг друга на чистую воду», — сказал Вассерман.

По его мнению, скандал не изменит отношение зрителей к телевизионным интеллектуальным играм, они не перестанут доверять подобным телепередачам. «Зрители не будут паниковать по поводу большого обмана. Наоборот, сочтут, что раз дело вскрылось, значит, дело чистое», — пояснил Вассерман.