На юге Москвы на Болотниковской улице произошла массовая драка с применением холодного и травматического оружия. Об этом журналистам рассказали очевидцы и подтвердили в столичном управлении МВД.
«Человек 30. Между собой чего-то не поделили — стреляли, резали! В итоге кого-то они…», — приводит РЕН ТВ слова продавщица магазина, расположенного неподалеку от места происшествия. После случившегося, по данным телеканала, в Москве был введен план «Перехват» — участники потасовки скрываются на автомобиле «Инфинити». Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося.
В пресс-службе МВД по Москве журналистам сказали, что в результате конфликта конфликта пострадали два человека. Один из них, по предварительным данным, госпитализирован с ножевым ранением. Также нападавшие использовали травматическое оружие.