Синоптик оценил возможность применения климатического оружия против России

Истинная причина непогоды кроется в естественном изменении климата, считает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Непогоду в России вызвало не применение против нашей страны климатического оружия, а глобальное потепление. Такое мнение в беседе с журналистами высказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что США применили климатическое оружие против России, синоптик назвал «бредом». «Самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий», — рассказал Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он связал непогоду с глобальным потеплением, которое «стирает температурную грань между Арктикой и экватором». По словам Тишковца, из-за особого перемещения воздушных масс в этом году европейская часть России страдает от холода и дождей, а Сибирь — от жары, уточняют argumenti.ru.

Синоптик объяснил, что раньше Россия была лидером по разработкам климатического оружия. Сейчас, по его словам, такие разработки, имеются только у нескольких государств. «Если бы что-то подобное было бы против нас применено, мы бы об этом обязательно узнали», — заключил Тишковец.

В разговоре с «URA.RU» военные эксперты, комментируя заявление депутата Журавлева, подтвердили, что у Вашингтона есть климатическое оружие. Однако, по мнению синоптиков, причины непогоды в России кроются в природных явлениях.