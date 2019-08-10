Правда ли, что пожары в Сибири вызвало климатическое оружие?

Лесные пожары в Сибири охватили около трех миллионов гектаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что лесные пожары в Сибири стали результатом применения против России климатического оружия, дали сторонникам конспирологической теории новый повод для обсуждений. При этом специалисты считают, что, несмотря на разработки ученых, широкое манипулирование природными процессами остается фантастикой.

Доказать наличие у государства климатического оружия практически невозможно: в 1977 году большинство стран, включая США и СССР, присоединились к конвенции ООН, запрещающей ведение экологических войн. Однако предполагается, что, несмотря на формальный запрет, военные продолжают контролировать «гражданские» проекты по влиянию на погоду.

Доказать наличие у государства климатического оружия практически невозможно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Еще в прошлом веке СССР и США проводили такие эксперименты, строили специальные установки. Но и наши, и американские ученые сошлись на том, что возможностей влиять на климатические условия нет», — рассказал «URA.RU» военный эксперт Виктор Баранец, занимающийся изучением вопроса более 30 лет.

К примеру, в 1997 году на Аляске была основана лаборатория HAARP. Она представляет собой огромную радиостанцию с шестью генераторами и 180 антеннами по 22 метра. Эти антенны позволяют разогревать атмосферу до появления плазмы, которая, в свою очередь, может вызвать климатические и техногенные катаклизмы. Сотрудников HAARP обвиняли в лесных пожарах в центральной и западной частях России в 2010 году, цунами и последовавшей за ним аварии на АЭС Фукусима в 2011 году, а также в ураганах, которые пронеслись по США в 2005 году.

В декабре 2018 года гонконгские СМИ сообщили, что Китай и Россия испытали технологию изменения атмосферы. По неподтвержденной информации, опыты прошли на российском многофункциональном комплексе «Сура» в Нижегородской области. В зарубежных СМИ «Суру» связывают с Гидрометеорологической службой ВС РФ, хотя формально лаборатория принадлежит Научно-исследовательскому радиофизическому институту. Наличие в России мест для климатических разработок в разговоре с корреспондентом «URA.RU» косвенно подтвердил полковник в отставке, бывший начальник зенитно-ракетных войск России Сергей Хатылев.

«Определенная вероятность того, что климатическое оружие существует, есть. Но, если мы говорим об установках на Аляске, то теоретически внешнее воздействие может коснуться лишь Дальнего Востока, территории, прилегающей к Охотскому морю и Тихому океану, не более того», — сказал он. Также Хатылев обратил внимание на то, что любой удар — даже климатический — требует разведки. «Но таких признаков [разведки] сегодня нет», — отметил военный эксперт.

О разработках климатического оружия также знает профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский. «Да, специалисты пытаются изучить ионосферу и выяснить, можно ли с ее помощью изменить атмосферные процессы. Я, честно говоря, не очень в это верю, потому что закон сохранения энергии никто не отменял», — напомнил «URA.RU» Покровский.

По мнению ученого, истинная причина пожаров в Сибири — климатическая аномалия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кроме того, он предупредил, что, если ученые соберутся выйти за рамки исследований, результат применения оружия может быть непредсказуемым. «Чтобы правильно малыми количествами энергии воздействовать на большие, нужно знать, куда направлять давление и где будет отклик. А воздействовать можно только тогда, когда ты объект воздействия знаешь хорошо. Пока у нас хороших моделей атмосферы нет», — считает ученый.

Истинные причины пожаров в Сибири, по его мнению, не в климатическом оружии, но в сложных атмосферных процессах. «В результате движения воздушных масс, которые появились над океанами и впоследствии распространялись над водной поверхностью, потоки разных широт встретились в Сибири. В результате возникло два противоположных аномальных явления: невероятные наводнения, связанные с осадками, и пожары, вызванные антициклональной циркуляцией и повышением температуры», — резюмировал Покровский.

В июле труднодоступные районы Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии охватили лесные пожары, из-за чего в регионах был введен режим ЧС. Общая площадь возгорания на 10 августа, по данным «Авиалесоохраны», превышает 2,5 миллиона гектаров, спасатели продолжают бороться с пламенем. В МЧС главной причиной пожаров назвали неосторожное обращение с огнем.