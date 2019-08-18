«Посмотреть, на что они способны»: Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские игры

Сергей Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские игры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия была бы рада видеть на Армейских международных играх (АрМИ) команды из стран НАТО и посмотреть, на что они способны. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-1» выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Начну с того, что мы будем рады видеть на наших играх любую из стран НАТО. И рады будем не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны», — заявил глава Минобороны. Свое приглашение генерал армии объяснил тем, что «лучше [странам] понять друг друга здесь [на играх]», чем ждать какой-либо другой возможности, возникновения которой российская сторона не желает. При этом Шойгу добавил, что ранее многие страны, являющиеся участниками Североатлантического альянса, давали согласие на участие в играх.

Пятые Армейские международные игры завершились 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Российская команда одержала победу в пятый раз, напоминает телеканал 360.