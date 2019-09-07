Малышеву ужаснула копченая колбаса в холодильнике матери

Елена Малышева упрекнула мать за колбасу в холодильнике Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru

Телеведущая Елена Малышева неприятно удивилась, найдя в холодильнике матери копченую колбасу. Об этом Малышева рассказала в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

«Моя мама врач, причем врач блестящий. И вдруг я у нее в холодильнике нахожу спрятанную порезанную копченую колбасу», — цитирует ведущую программы «Жить здорово» Lenta.ru.

По словам Малышевой, в их семье мясные продукты были редкостью и появлялись только на праздничном столе. Поэтому, обнаружив копченую колбасу в холодильнике родительского дома, телеведущая изумилась. Она спросила мать, не стыдно ли ей так питаться, ведь она сама врач. На что ей возразил брат, напомнив, что их матери уже 86 лет и она может есть все, что ей хочется.