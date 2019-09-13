Российские банки покусились на деньги детей и подростков

В 14 лет россияне могут открыть личный счет и вклад в банке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские банки предлагают детям и подросткам все больше продуктов для безналичных платежей. Появляются специальные детские карты и приложения для бесконтактной оплаты.

«Юным клиентам предлагают платежные карты в детской упаковке со взрослым кэшбэком», — сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что половина школьников в Москве в первом полугодии получали на карманные расходы от одной до пяти тысяч рублей в месяц. Еще 10% родителей давали более крупные суммы. При этом в столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге 80% детей в возрасте от 12 до 15 лет до сих пор получают и тратят карманные деньги наличными.

Родители могут оформить ребенку именную карту, начиная с 6 лет. В 14 лет россияне могут открыть личный счет и вклад в банке. Однако для этого требуется согласие родителей или опекунов.