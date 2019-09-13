Украине предложили войти в состав России

Украина сможет получить Крым только в случае вхождения в состав России, уверен
Украина сможет получить Крым назад только в том случае, если войдет в состав России. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, назвав заявления киевской власти о возвращении полуострова «сказками».
«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей», — цитирует РИА «Новости» Сергея Цекова. По его мнению, граждане Украины уже давно понимают, что никаких шансов вернуть Крым нет, а воссоединение Крыма с Россией произошло «волеизъявлению крымчан».
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что наступит время, когда у России будут большие проблемы, и тогда удастся «освободить Крым».