Тюменский вуз вошел в список лучших в России

По данным московского международного рейтинга вузов, ТюмГУ находится на 30-39 месте Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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Тюменский госуниверситет (ТюмГУ) вошел в топ-40 лучших, по версии московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

ТюмГУ вошел в интервальную группу 33-39 (рейтинг не определяет конкретное место вуза, — прим. ред.) среди российских университетов. В мировом рейтинге вуз находится на 801-900 месте. «Динамику ТюмГУ можно оценить положительно, так как в прошлом году университету не удалось попасть в рейтинг лучших вузов России и мира», — отметили в пресс-службе вуза.

Всего в рейтинге было представлено 1200 университетов из 79 стран, в том числе 74 российских вуза. Экспертное заключение давали 25 зарубежных специалистов. В рейтинге оцениваются три ключевые миссии университета: образование, наука и взаимодействие с обществом. Источниками информации стали открытые данные официальных сайтов университетов и национальных органов власти, а также данные независимых международных источников и так далее. Сам рейтинг в 2018 году успешно прошел независимый аудит компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящей в глобальную сеть PwC.

По инициативе ТюмГУ, в рамках нацпроекта «Наука» в регионе появится научно-образовательный центр мирового уровня. Создание центра поддерживают губернатор Тюменской области Александр Моор, а также главы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.