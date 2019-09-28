Появилось видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе»

На видео задержания Наталья Бочкарева представляется своим именем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В распоряжении журналистов оказалось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой, известной по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», у которой при себе, по информации СМИ, был найден кокаин. На записи артистка сама признается полицейским, что провозит сверток с наркотиком.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического», — говорит Бочкарева на видео досмотра, которое опубликовал «Пятый канал». Когда сотрудники полиции спрашивают у актрисы, где именно находится сверток с кокаином, она отвечает: «Здесь, во мне».

В беседе с журналистами телеканала Бочкарева заявила, что ролик является подделкой, хотя сама она его не видела. «Мне даже самой интересно, я ли там. Или это очередная подстава, или смонтировано. Сейчас можно все сделать, поэтому я хочу посмотреть», — подчеркнула артистка.

О задержании Бочкаревой ранее сообщили СМИ. По некоторым данным, полиция обнаружила у актрисы сверток с кокаином, который она якобы прятала в нижнем белье. В беседе с «URA.RU» артистка назвала новость ложью. Позднее в МВД телеканалу 360 подтвердили задержание Бочкаревой. Возбуждено уголовное дело.