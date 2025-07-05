Жителей Ярославля предупредили о сбое в работе интернета из-за угрозы БПЛА

В Ярославле ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы беспилотников
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В Ярославле в связи с угрозой БПЛА ограничена работа мобильного интернета
В Ярославле в связи с угрозой БПЛА ограничена работа мобильного интернета Фото:
новость из сюжета
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В Ярославле временно ограничили работу мобильного интернета и ввели ограничения на полеты в аэропорту «Туношна» из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства области.

«В Ярославле в связи с угрозой БПЛА ограничена работа мобильного интернета и введены временные ограничения на полеты в аэропорту „Туношна“», — сообщили представители правительства региона. Власти подчеркнули, что такие меры приняты в целях обеспечения безопасности граждан и защиты стратегических объектов.

По информации региональных властей, все культурные события, ранее запланированные на открытых площадках в рамках Некрасовского праздника поэзии, перенесены в закрытые помещения музея-усадьбы «Карабиха». Организаторы пересмотрели программу с учетом новых ограничений, чтобы участники и гости смогли безопасно принять участие в мероприятиях. Власти Ярославской области призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о развитии ситуации.

Ранее ограничения из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА в аэропорту Шереметьево были задержаны более 20 рейсов. Некоторые вовсе были отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА. Позже ограничения были сняты.

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В Ярославле временно ограничили работу мобильного интернета и ввели ограничения на полеты в аэропорту «Туношна» из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства области. «В Ярославле в связи с угрозой БПЛА ограничена работа мобильного интернета и введены временные ограничения на полеты в аэропорту „Туношна“», — сообщили представители правительства региона. Власти подчеркнули, что такие меры приняты в целях обеспечения безопасности граждан и защиты стратегических объектов. По информации региональных властей, все культурные события, ранее запланированные на открытых площадках в рамках Некрасовского праздника поэзии, перенесены в закрытые помещения музея-усадьбы «Карабиха». Организаторы пересмотрели программу с учетом новых ограничений, чтобы участники и гости смогли безопасно принять участие в мероприятиях. Власти Ярославской области призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о развитии ситуации. Ранее ограничения из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА в аэропорту Шереметьево были задержаны более 20 рейсов. Некоторые вовсе были отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА. Позже ограничения были сняты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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