Жителей Ярославля предупредили о сбое в работе интернета из-за угрозы БПЛА

В Ярославле временно ограничили работу мобильного интернета и ввели ограничения на полеты в аэропорту «Туношна» из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства области.
«В Ярославле в связи с угрозой БПЛА ограничена работа мобильного интернета и введены временные ограничения на полеты в аэропорту „Туношна“», — сообщили представители правительства региона. Власти подчеркнули, что такие меры приняты в целях обеспечения безопасности граждан и защиты стратегических объектов.
По информации региональных властей, все культурные события, ранее запланированные на открытых площадках в рамках Некрасовского праздника поэзии, перенесены в закрытые помещения музея-усадьбы «Карабиха». Организаторы пересмотрели программу с учетом новых ограничений, чтобы участники и гости смогли безопасно принять участие в мероприятиях. Власти Ярославской области призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о развитии ситуации.
Ранее ограничения из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА в аэропорту Шереметьево были задержаны более 20 рейсов. Некоторые вовсе были отменены из-за усиления ветра и угрозы атаки БПЛА. Позже ограничения были сняты.
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