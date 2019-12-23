В России отзывают десятки тысяч иномарок

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Виды города. Курган, машины, автомобили
Владельцы машин могут самостоятельно проверить, есть ли их авто в спискеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России отзывают 78,4 тысячи автомобилей Renault Kaptur из-за проблемы в замке. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения», — цитирует сообщение сайт VSE42.RU. Отмечается, что виной всему обрыв петли замка капота.

При этом владельцы машин этой марки могут не дожидаться звонка от автодилера. Автомобилисты могут либо сопоставить VIN-код с опубликованным перечнем, либо воспользоваться строкой поиска на сайте ведомства. Устранение неисправности будет для владельцев бесплатным.

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© Служба новостей «URA.RU»
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