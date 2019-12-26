Роспотребнадзор назвал объем изъятых аналогов снюса

Роспотребнадзор изъял из оборота 45 тысяч запрещенных никотиносодержащих смесей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлено около 45 тысяч единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, из них 8,5 тысяч импортного производства. Вся никотинсодержащая продукция изъята из оборота», — сообщил представитель ведомства. Уточняется, что всего Роспотребнадзор провел 1,5 тысяч проверок.
По итогам проверок было составлено около 100 протоколов об административных правонарушениях. Ведомство оштрафовало хозяйствующие субъекты на сумму более 250 тысяч рублей, передает
В Роспотребнадзоре отметили, что продолжают контролировать ситуацию по изъятию некурительной и никотиносодержащей продукции. В свою очередь, уже выявленными нарушениями займутся правоохранительные органы, уточняет пресс-служба ведомства.