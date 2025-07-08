Сырский признал сложную обстановку для ВСУ сразу на четырех направлениях

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Сырский сообщил о сложной обстановке для ВСУ сразу на четырех направлениях
Сырский сообщил о сложной обстановке для ВСУ сразу на четырех направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией сразу на четырех участках фронта — покровском, лиманском, новопавловском и северослобожанском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий украинскими силами Александр Сырский. По его словам, наиболее сложная обстановка сохраняется именно на этих направлениях.

«Доложил про ситуацию на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях — покровском, лиманском, новопавловском и северослобожанском», — заявил Сырский. Сообщение опубликовано на его странице в одной из соцсетей. Главком ВСУ также уточнил, что на северослобожанском, покровском и новопавловском направлениях украинские подразделения уступают ВС РФ по численности и техническому оснащению.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что армия страны вынуждена искать альтернативные пути приобретения вооружения и военной техники в условиях сохраняющейся международной нестабильности. Он также признал, что российские войска обладают значительным превосходством в ресурсах и средствах, и предупредил, что для ВСУ грядет еще один сложный месяц, пишет RT.

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ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией сразу на четырех участках фронта — покровском, лиманском, новопавловском и северослобожанском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий украинскими силами Александр Сырский. По его словам, наиболее сложная обстановка сохраняется именно на этих направлениях. «Доложил про ситуацию на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях — покровском, лиманском, новопавловском и северослобожанском», — заявил Сырский. Сообщение опубликовано на его странице в одной из соцсетей. Главком ВСУ также уточнил, что на северослобожанском, покровском и новопавловском направлениях украинские подразделения уступают ВС РФ по численности и техническому оснащению. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что армия страны вынуждена искать альтернативные пути приобретения вооружения и военной техники в условиях сохраняющейся международной нестабильности. Он также признал, что российские войска обладают значительным превосходством в ресурсах и средствах, и предупредил, что для ВСУ грядет еще один сложный месяц, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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