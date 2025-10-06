Представители Кашпировского вышли на связь на фоне сообщений об экстренной госпитализации

Директор Кашпировского заявил, что слухи о госпитализации экстрасенса ложны
Представители Кашпировского завили, что экстрасенс жив и здоров
Представители Кашпировского завили, что экстрасенс жив и здоров

Информация о госпитализации экстрасенса Анатолия Кашпировского является ложной. Как сообщил его директор Сергей Рудых, 86-летний экстрасенс полностью здоров и находится у себя дома в Москве.

«Ничего подобного нет. Анатолий Михайлович жив-здоров, он находится в Москве у себя дома и очень всем доволен», — приводит слова Рудых ТАСС.

Уточняется, что сообщение о госпитализации является очень злой и неприличной выдумкой. Рудых подчеркнул, что у Кашпировского нет никаких проблем со здоровьем, «слава богу, нет даже простуды».

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализирован Кашпировский. По данным SHOT, ему была назначена лучевая терапия. Известность к экстрасенсу пришла после телевизионных шоу, где он заявлял о способности лечить людей на расстоянии с помощью гипноза. Одно из его последних выступлений было прервано представителями движения «Сорок сороков», которые молитвами пытались «остановить бесовщину».

