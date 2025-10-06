У Европы нет никакого контроля над созданием так называемого «трибунала» против России, к организации которого не раз безосновательно призывал Запад. Соответствующее заявление сделал генсек Совета Европы Ален Берсе, признав сложность реализации таких мер без достаточной поддержки целого ряда государств с их финансовыми вложениями.
«Эта часть уравнения не в наших руках <...> Государства-члены и не члены должны присоединиться к нам. Запустить процесс можно будет только тогда, когда государства активно примут участие, выделят средства и ратифицируют расширенное долевое соглашение», — сообщил Ален Берсе в интервью изданию РБК-Украина. Он подчеркнул, что даже первый этап работы трибунала еще не профинансирован. Глава Совета Европы добавил, что никак не сможет прогнозировать сроки запуска трибунала. Без широкой международной поддержки инициатива останется на уровне деклараций.
Российская сторона уже комментировала безосновательную инициативу Запада. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможный трибунал «нужным для самого украинского президента Владимира Зеленского, экс-президента США Джо Байдена и представителей Евросоюза». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена реагировать на попытки создания «трибунала» и отвергает обвинения Киева. МИД России охарактеризовал идею международного суда как «междусобойчик», подчеркнув отсутствие какой-либо юрисдикции над Россией и напомнив о бездействии международных организаций по фактам обстрелов Донбасса с 2014 года.
