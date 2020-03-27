Диетологи назвали напиток, препятствующий поражению легких при коронавирусе

Чай с куркумой может препятствовать поражению легких при коронавирусе. Об этом заявили зарубежные диетологи.
«Куркумин может защитить легкие от фиброза, вызванного облучением, химиотерапией и другими токсинами», — пишет «Российская газета».
Специалисты поясняют, что куркумин способен подавлять воспаление при хронической обструктивной болезни, а также защитить от острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы и даже онкологии легких.
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