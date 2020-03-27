Диетологи назвали напиток, препятствующий поражению легких при коронавирусе

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Чай с куркумой помогает при лечении коронавирусаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Чай с куркумой может препятствовать поражению легких при коронавирусе. Об этом заявили зарубежные диетологи.

«Куркумин может защитить легкие от фиброза, вызванного облучением, химиотерапией и другими токсинами», — пишет «Российская газета».

Специалисты поясняют, что куркумин способен подавлять воспаление при хронической обструктивной болезни, а также защитить от острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы и даже онкологии легких.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что коронавирус поражает дыхательные пути и вызывает фиброз легких. По информации coronavirus-monitor.ru, новым вирусом заражены более 538 тысяч человек по всему миру, 24 тысячи погибли. На территории РФ болеют 840 человек, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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