Свердловский губернатор будет регулировать продажу спиртного

Евгений Куйвашев критически отзывался об употреблении алкоголя, хотя на мероприятиях может поднять бокал игристого Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Заксобрания Свердловской области в ходе заседания 9 июня приняли в трех чтениях закон о регулировании продажи алкоголя, в соответствии с которым глава региона получает право корректировать время, правила и места реализации алкоголя. Инициативу поддержал 31 депутат, двое воздержались.

Вопрос об ограничении продажи алкоголя спровоцировал жаркую дискуссию в Заксобрании. «Я правильно понимаю, что он и так сможет это делать [ограничивать продажи алкоголя] в период ЧС? Если нет, то, конечно, надо ему такое право дать. А если да, то зачем тогда мы это делаем?» — уточнял коммунист Александр Ивачев. Соавтор документа, единоросс Сергей Никонов, уточнил, что губернатор сможет вводить ограничения на продажу спиртного независимо от режима ЧС, а в любых «сложных ситуациях», но не привел примеров.

Никонов также подчеркнул, что неверно называть передачу полномочий по корректировке времени и продажи алкоголя ограничениями, так как в ряде регионов его давно продают по иному графику: «Мы один из регионов, где действовала федеральная норма продажи спиртного с 8 до 23 часов. В то же время есть субъекты федерации, которые сильнее ограничивали продажи [алкоголя]».

Указ об ограничении времени продажи алкоголя в Свердловской области с 11:00 до 19:00 был подписан губернатором Евгением Куйвашевым и вступил в силу 20 апреля. Спустя два месяца глава региона признался в Instagram, что нововведение не сказалось на объемах продажи алкоголя в регионе.