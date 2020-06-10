Прокуратура: Ефремов устроил ДТП под наркотиками

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Ефремов устроил ДТП вечером 8 июня. В нетрезвом состоянии он выехал на двойную сплошную и врезался в другую машину. Ее водитель позднее скончался в больнице. Актер был отправлен под домашний арест до 9 августа.

Расследование дела взял на личный контроль главный прокурор столицы Денис Попов. Кроме того, он поручил обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников судопроизводства. Попов также потребовал передать дело из окружного главка в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы.

«Ефремову предъявлено обвинение по пункту. „а“ части 4 статьи 264 УК, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения пресс-службы ведомства.

Актер Михаил Ефремов совершил ДТП в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Об этом заявили в прокуратуре Москвы. До этого сообщалось, что в крови актера были обнаружены только следы наркотиков.

В момент ДТП Михаил Ефремов был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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