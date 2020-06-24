Полпред президента в УрФО Николай Цуканов отсутствовал на параде Победы в Екатеринбурге, потому что по приглашению президента Владимира Путина улетел на парад в Москву, сообщил источник URA.RU в полпредстве Президента в УрФО.
О том, что полпред может принять участие в параде в Екатеринбурге стало известно на совещании под руководством Николая Цуканова, на котором присутствовали командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александра Лапин и его заместитель, генерал-лейтенант Евгений Поплавский. Последний представил схему из 10 человек, которые будут принимать парад в Екатеринбурге. На ней Николай Цуканов стоял по правую руку от Александра Лапина.
URA.RU сообщало, что на VIP-трибуне сегодня оказалось больше участников, чем планировали представители ЦВО. В частности, там были замечены сенатор Аркадий Чернецкий и спикер Людмила Бабушкина.
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