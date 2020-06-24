23 июня 2020

Свердловские VIP потеряли полпреда Цуканова на параде Победы. URA.RU выяснило, где он был

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург
Парад Победы в Екатеринбурге прошел в условиях пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов отсутствовал на параде Победы в Екатеринбурге, потому что по приглашению президента Владимира Путина улетел на парад в Москву, сообщил источник URA.RU в полпредстве Президента в УрФО.

О том, что полпред может принять участие в параде в Екатеринбурге стало известно на совещании под руководством Николая Цуканова, на котором присутствовали командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александра Лапин и его заместитель, генерал-лейтенант Евгений Поплавский. Последний представил схему из 10 человек, которые будут принимать парад в Екатеринбурге. На ней Николай Цуканов стоял по правую руку от Александра Лапина.

URA.RU сообщало, что на VIP-трибуне сегодня оказалось больше участников, чем планировали представители ЦВО. В частности, там были замечены сенатор Аркадий Чернецкий и спикер Людмила Бабушкина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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