Ракета, которой Украина грозила Крыму, оказалась устаревшей

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Ранее Неижпапа говорил о якобы возможной атаке со стороны РФ и упоминал, что дальность «Нептуна» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал разговоры на такие темы глупостью и искусственным нагнетанием истерии, передает RT . А первый зампредседателя комитета Госдумы Александр Шерин сказал, что Россия не станет тратиться на военный конфликт с Украиной, сообщает « Утро.ру ».

«Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам устаревшая. Там есть какие-то новации, но военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации не представляет», — заявил Горбачев РИА «Новости». Он подчеркнул, что украинская сторона преувеличивает достоинства этого оружия.

Крылатые ракеты противокорабельного комплекса «Нептун» можно легко сбить. Таким мнением поделился ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев. Так он прокомментировал высказывание командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о возможных ударах по Крыму.

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