Белоруссия отменила карантин для россиян

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно называл ситуацию вокруг эпидемии психозом, предлагал в это время работать и ходить в баню, напоминает телеканал 360 . По мнению политика, вирус может убить водка и сливочное масло. А в начале июля Лукашенко и вовсе заявил о том, что Белоруссия победила коронавирус, пишет RT .

«Российская Федерация исключена из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», — говорится в обращении Минздрава. В министерстве подчеркнули, что россияне с 15 июля не обязаны находиться на самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Белоруссию. В списке стран, где регистрируются случаи коронавируса, перечислено 105 государств.

Минздрав Белоруссии отменил требование об обязательном двухнедельном карантине для лиц, прибывших из России. Обновленный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса, появился на сайте ведомства.

В Белоруссии заявили, что в России не регистрируются новые случаи COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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