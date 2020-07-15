Белоруссия отменила карантин для россиян

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Сороковой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, старый дом, балкон, квартира, лето, отдых горожан, режим самоизоляции, курение на балконе
В Белоруссии заявили, что в России не регистрируются новые случаи COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав Белоруссии отменил требование об обязательном двухнедельном карантине для лиц, прибывших из России. Обновленный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса, появился на сайте ведомства.

«Российская Федерация исключена из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», — говорится в обращении Минздрава. В министерстве подчеркнули, что россияне с 15 июля не обязаны находиться на самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Белоруссию. В списке стран, где регистрируются случаи коронавируса, перечислено 105 государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно называл ситуацию вокруг эпидемии психозом, предлагал в это время работать и ходить в баню, напоминает телеканал 360. По мнению политика, вирус может убить водка и сливочное масло. А в начале июля Лукашенко и вовсе заявил о том, что Белоруссия победила коронавирус, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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