Биатлонистка Лариса Куклина радует мужа дорогими подарками Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Муж уроженки Лабытнанги (ЯНАО), биатлонистки Ларисы Куклиной рассказал подписчикам спортсменки в Instagram, что живет за ее счет. Куклина ранее сообщила, что купила для мужа Михаила автомобиль, а сам он позже рассказал, что не может заработать на машину.

«Друзья, эту машину купила мне Лара. Я, к сожалению, заработать не могу, поэтому живу за ее деньги, друзья. Вот так вот. Завидуйте мне», — рассказал муж спортсменки Сама Лариса иронично добавила: «Живет за мои деньги! Нахал!». Позже пара видео удалила. В своем Instagram Михаил как-то признался, что передвигается «на старом корейце».

Куклин является не только супругом спортсменки, но и ее личным тренером. До 2018 года он выступал за сборную Белоруссии по лыжным гонкам.

В декабре прошлого года Куклина выставила на аукцион бутылку шампанского, которую получила за второе место на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Деньги она собралась отправить девочке из детдома Азова, которая мечтает встретиться с младшим братом. «Все денежные средства я хочу направить Маше, чтобы исполнилось ее желание. Возможно, эти деньги помогут ей купить билет или еще как-то, чтобы она увиделась со своим братом», — отметила спортсменка.

Михаил куклин любит дорогие авто, но заработать на них не может Фото: Instagram Михаил Куклин

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