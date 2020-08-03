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31 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 4 августа. Открываются кафе и бани, в одном из сел взорвали единственный банкомат, жители подозревают появление НЛО

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое свидание, места: сквер Якова Неумоева, клуб Байконур/Горький, Шоколадница, Аэропорт, бар Творчество. Тюмень, 24.07.2020, шоколадница
С 4 августа в области откроются залы кафе и ресторанов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор разрешил открыть рестораны, кафе и бани — на полях под Тюменью подозревают появление НЛО — жители одного из сел жалуются на круглосуточную пыль — в тюменском селе взорвали банкомат. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе ослабляются карантинные меры

Жители тюменской деревни собираются писать Путину

На тюменских полях появились странные знаки

В тюменском селе взорвали единственный банкомат

  • В селе Першино Уватского района взорвали и ограбили единственный банкомат. По словам источника, владельцы банка не собираются его восстанавливать. В областном УВД информацию о преступлении подтвердили, пояснив, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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