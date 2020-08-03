С 4 августа в области откроются залы кафе и ресторанов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор разрешил открыть рестораны, кафе и бани — на полях под Тюменью подозревают появление НЛО — жители одного из сел жалуются на круглосуточную пыль — в тюменском селе взорвали банкомат. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе ослабляются карантинные меры

С 4 августа в Тюменской области возобновят работу предприятия общепита и общественные бани. Об этом во время прямого эфира в своем Instagram заявил губернатор региона Александр Моор. Сейчас в тюменских кафе и ресторанах могут работать только летние веранды.

Губернатор также отметил, что на церемонию бракосочетания с 4 августа в ЗАГС будут впускать не только молодоженов, но и до 10 гостей.

Жители тюменской деревни собираются писать Путину

Жители деревни Шалындино Голышмановского района жалуются на то, что из-за грузовиков, которые перевозят песок для строительства новой птицефабрики, у них в воздухе круглосуточно стоит пыль. Все сады и огороды покрыты песком, и нечем дышать. От безысходности тюменцы готовы обратиться к президенту России Владимиру Путину.

На тюменских полях появились странные знаки

На полях в Исетском районе появились странные знаки в виде геометрических фигур. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. По мнению собеседников агентства, эти следы могли быть оставлены НЛО или смерчами.

В тюменском селе взорвали единственный банкомат

В селе Першино Уватского района взорвали и ограбили единственный банкомат. По словам источника, владельцы банка не собираются его восстанавливать. В областном УВД информацию о преступлении подтвердили, пояснив, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело.