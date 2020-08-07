Экономисты рассказали, на что потратить новые пособия

Большинство семей потратит деньги, чтобы собрать ребенка в школу, прогнозируют эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Выделенных правительством средств для семей с детьми от 3 до 7 лет не хватит на покупку существенных товаров, поэтому россиянам логичнее всего потратить деньги на самые базовые потребности. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился профессор Уральского государственного экономического университета, эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило 18,4 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Размер пособия будет зависеть от регионального уровня прожиточного минимума на ребенка. В среднем он составит 11 тысяч рублей.

«Эти деньги семьи смогут потратить только на базовые текущие нужды. Это не такая сумма, с которой можно рассуждать о серьезных долговременных вложениях. Также, как и со всеми подобными выплатами. К школе ребенка можно собрать, на еду, на одежду», — рассказал URA.RU Ющук.

С ним соглашается экономист Константин Селянин, который также советует потратить деньги на подготовку детей к школе. «В августе многим предстоит собирать детей в школы, думаю, что эти пособия будут потрачены в интересах детей. В этом году так называемый набор первоклассника подорожает в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Поэтому если эти выплаты предназначены для детей, то надо тратить их на детей», — отметил Селянин.

Если семья все-таки планирует потратить деньги от государства на что-то более значимое, то эксперты советуют смотреть на импортные товары, так как осенью ждут их подорожания. «Дорожать будут те товары, которые связаны с импортом. У нас их много. Вслед за ослаблением рубля будут расти цены», — заключил эксперт.

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