Семьи с детьми до семи лет могут претендовать на новые выплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство РФ выделило министерству труда из резервного фонда 18,4 миллиарда рублей на новые пособия. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, выплаты получат особо нуждающиеся семьи с детьми от 3 до 7 лет.

«Выделить 18,4 миллиарда рублей на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств», — говорится в распоряжении за подписью премьер-министра страны Михаила Мишустина. Деньги начнут перечислять после 17 августа. Согласно документу, на них претендуют около 718 тысяч детей по всей России.

Размер пособия зависит от регионального уровня прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране он составляет 11 тысяч рублей.

Ранее новые выплаты были анонсированы также и для работающих пенсионеров. Пособия коснутся жителей регионов, в которых в связи с коронавирусом был продлен режим повышенной готовности.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.