Ученики будут ходить в свердловские школы через пожарные выходы

Образовательным учреждениям рекомендовано избегать массовых скоплений учеников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские школы будут впускать и выпускать учеников через пожарные выходы. Как сообщил на брифинге министр образования региона Юрий Биктуганов, на такие меры решено пойти во избежание массового скопления школьников на входе в образовательные учреждения.

«Многие боятся массового скопления перед входом. Мы не допустили этого при проведении ЕГЭ, который в Свердловской области сдавали более 20 тысяч школьников. Мы рекомендовали задействовать не только главный вход, но и имеющиеся в соответствии с СНиПами эвакуационные выходы», — рассказал Юрий Биктуганов.

Он отметил, что школы будут индивидуально определять режим начала учебного года, исходя из эпидемиологической ситуации. Общешкольные линейки в условиях пандемии коронавируса отменены, их рекомендовано заменить уроками, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и разъяснению поправок Конституции.

Все школы, а также детские сады и колледжи будут обеспечены санитайзерами, облучателями, дезсредствами, на что областной бюджет потратит более миллиарда рублей. Обязательный масочный режим в учреждениях образования будет действовать только для сотрудников пищеблоков. Федеральные вузы сориентированы на начало учебного года с 1 сентября в очном режиме, добавил Юрий Биктуганов.