Доллар и евро растеряли рост и дешевели на торгах Московской биржи. А отечественной валюте удалось отыграть потери благодаря улучшению ситуации на рынке нефти.
Доллар к утру четверга, 20 августа, остался примерно на прежнем уровне — 73,23 рубля, курс евро незначительно поднялся и составил 87,40 рубля (+0,06). Бочка эталонной марки Brent опустилась до 44,98 доллара (-0,86%). Нефть WTI также подешевела и стоит 42,68 доллара за баррель (-1%).
Ситуация в России
Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля составил 16 491 рубль, говорится в отчете Счетной палаты РФ. Таким образом, за год
До конца лета пенсионеры, у которых есть на иждивении студенты, получат пособие. Размер выплаты составит 1 895 рублей, рассказали в Пенсионном фонде России.
В России подорожали свинина, баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также сливочное масло, хлеб и обеды в общепите. Об этом сообщил Росстат. Немного выросли цены на сахар и гречку. При этом подешевели пшено, сметана, куриные яйца, макаронные изделия и стерилизованное молоко.
Правительство РФ
Центробанк России хочет сократить максимальные сроки разблокировки счетов граждан. Сейчас эту процедуру проводят за 30 дней, в случае принятия поправок сроки сократятся в два раза, до 15 рабочих дней.
Счетная палата
В Министерстве энергетики России заявили о том, что
Что происходит в мире
Евросоюз призвал Минск найти выход из кризиса. Для помощи белорусскому народу ЕС выделит 53 миллиона евро. Два миллиона пойдет на «поддержку жертв репрессии и государственного насилия, миллион — на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов — на поддержку сферы здравоохранения в пандемию коронавируса.
В Белоруссии
В Германии собираются выйти из кризиса,
США и Ирак
Прогнозы и мнения экспертов
Осенью экономику России могут ждать
Во время кризиса заработанные деньги нужно хранить в валюте платежа, советует экономист Никита Масленников. Он добавил, что в случае поездок за границу лучше заранее отложить деньги в валюте той страны, куда вы собираетесь.
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