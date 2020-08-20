В России подорожали некоторые продукты и обеды в общепите Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доллар и евро растеряли рост и дешевели на торгах Московской биржи. А отечественной валюте удалось отыграть потери благодаря улучшению ситуации на рынке нефти.

Доллар к утру четверга, 20 августа, остался примерно на прежнем уровне — 73,23 рубля, курс евро незначительно поднялся и составил 87,40 рубля (+0,06). Бочка эталонной марки Brent опустилась до 44,98 доллара (-0,86%). Нефть WTI также подешевела и стоит 42,68 доллара за баррель (-1%).

Ситуация в России

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля составил 16 491 рубль, говорится в отчете Счетной палаты РФ. Таким образом, за год пенсия выросла более чем на тысячу рублей . Кроме того, в первом полугодии 2020 года на пенсию вышли около 109 тысяч человек. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

До конца лета пенсионеры, у которых есть на иждивении студенты, получат пособие. Размер выплаты составит 1 895 рублей, рассказали в Пенсионном фонде России.

В России подорожали свинина, баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также сливочное масло, хлеб и обеды в общепите. Об этом сообщил Росстат. Немного выросли цены на сахар и гречку. При этом подешевели пшено, сметана, куриные яйца, макаронные изделия и стерилизованное молоко.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 1,4 млрд рублей . Почти вся сумма пойдет на поддержку экономики во время кризиса, а также на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса в России.

Центробанк России хочет сократить максимальные сроки разблокировки счетов граждан. Сейчас эту процедуру проводят за 30 дней, в случае принятия поправок сроки сократятся в два раза, до 15 рабочих дней.

Счетная палата выявила нарушения чиновников на 50 миллиардов рублей в 2020 году. Среди нарушений — нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок».

В Министерстве энергетики России заявили о том, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня. Вместе с тем страны ОПЕК+ и страны вне этого альянса сократили добычу нефти на 12 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, рынок нефти приблизился к состоянию баланса, которое является целью соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Если темпы восстановления сохранятся, то страны альянса смогут смягчить принятые на себя ограничения раньше.

Что происходит в мире

Евросоюз призвал Минск найти выход из кризиса. Для помощи белорусскому народу ЕС выделит 53 миллиона евро. Два миллиона пойдет на «поддержку жертв репрессии и государственного насилия, миллион — на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов — на поддержку сферы здравоохранения в пандемию коронавируса.

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста . Помощник президента республики Валерий Бельский заявил, что он составил не менее 500 миллионов долларов.

В Германии собираются выйти из кризиса, сократив рабочую неделю до четырех дней . По словам министра труда Хубертуса Хайлья, сокращение рабочих дней при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой для восстановления экономики. Основным условиям Хайль назвал согласие социальных партнеров.

США и Ирак подписали энергетические контракты на 8 миллиардов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты дополнительно выделят этому государству 204 миллиона доллара в качестве гуманитарной помощи.

Прогнозы и мнения экспертов

Осенью экономику России могут ждать серьезные потрясения и ослабление рубля , считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. По его словам, сейчас в связи со снятием жестких карантинных мер возобновился рост деловой активности и постепенное возобновление экономики. Но ситуация в Белоруссии и президентские выборы в США могут уже в конце августа стать проблемами для российской экономики, которые продолжатся осенью.

Во время кризиса заработанные деньги нужно хранить в валюте платежа, советует экономист Никита Масленников. Он добавил, что в случае поездок за границу лучше заранее отложить деньги в валюте той страны, куда вы собираетесь.

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