Новости кризиса 20 августа. В России снова дорожают продукты, кабмин берет деньги из резерва, россияне получат новую выплату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масочный режим на продуктовом рынке. Челябинск, торговля, продукты, продавец, рынок, рыба, маска медицинская
В России подорожали некоторые продукты и обеды в общепите Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Доллар и евро растеряли рост и дешевели на торгах Московской биржи. А отечественной валюте удалось отыграть потери благодаря улучшению ситуации на рынке нефти.

Доллар к утру четверга, 20 августа, остался примерно на прежнем уровне — 73,23 рубля, курс евро незначительно поднялся и составил 87,40 рубля (+0,06). Бочка эталонной марки Brent опустилась до 44,98 доллара (-0,86%). Нефть WTI также подешевела и стоит 42,68 доллара за баррель (-1%).

Ситуация в России

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля составил 16 491 рубль, говорится в отчете Счетной палаты РФ. Таким образом, за год пенсия выросла более чем на тысячу рублей. Кроме того, в первом полугодии 2020 года на пенсию вышли около 109 тысяч человек. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

До конца лета пенсионеры, у которых есть на иждивении студенты, получат пособие. Размер выплаты составит 1 895 рублей, рассказали в Пенсионном фонде России.

В России подорожали свинина, баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также сливочное масло, хлеб и обеды в общепите. Об этом сообщил Росстат. Немного выросли цены на сахар и гречку. При этом подешевели пшено, сметана, куриные яйца, макаронные изделия и стерилизованное молоко.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 1,4 млрд рублей. Почти вся сумма пойдет на поддержку экономики во время кризиса, а также на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса в России.

Центробанк России хочет сократить максимальные сроки разблокировки счетов граждан. Сейчас эту процедуру проводят за 30 дней, в случае принятия поправок сроки сократятся в два раза, до 15 рабочих дней.

Счетная палата выявила нарушения чиновников на 50 миллиардов рублей в 2020 году. Среди нарушений — нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок».

В Министерстве энергетики России заявили о том, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня. Вместе с тем страны ОПЕК+ и страны вне этого альянса сократили добычу нефти на 12 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, рынок нефти приблизился к состоянию баланса, которое является целью соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Если темпы восстановления сохранятся, то страны альянса смогут смягчить принятые на себя ограничения раньше.

Что происходит в мире

Евросоюз призвал Минск найти выход из кризиса. Для помощи белорусскому народу ЕС выделит 53 миллиона евро. Два миллиона пойдет на «поддержку жертв репрессии и государственного насилия, миллион — на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов — на поддержку сферы здравоохранения в пандемию коронавируса.

В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста. Помощник президента республики Валерий Бельский заявил, что он составил не менее 500 миллионов долларов.

В Германии собираются выйти из кризиса, сократив рабочую неделю до четырех дней. По словам министра труда Хубертуса Хайлья, сокращение рабочих дней при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой для восстановления экономики. Основным условиям Хайль назвал согласие социальных партнеров.

США и Ирак подписали энергетические контракты на 8 миллиардов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты дополнительно выделят этому государству 204 миллиона доллара в качестве гуманитарной помощи.

Прогнозы и мнения экспертов

Осенью экономику России могут ждать серьезные потрясения и ослабление рубля, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. По его словам, сейчас в связи со снятием жестких карантинных мер возобновился рост деловой активности и постепенное возобновление экономики. Но ситуация в Белоруссии и президентские выборы в США могут уже в конце августа стать проблемами для российской экономики, которые продолжатся осенью.

Во время кризиса заработанные деньги нужно хранить в валюте платежа, советует экономист Никита Масленников. Он добавил, что в случае поездок за границу лучше заранее отложить деньги в валюте той страны, куда вы собираетесь.

Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...