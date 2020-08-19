19 августа 2020

У границ России нашли крупные месторождения газа

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Новое месторождение обнаружено в акватории Черного моря, неподалеку от пересечения границ Болгарии и Румынии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В акватории Черного моря обнаружено сразу несколько новых месторождений газа. Открытие сделало турецкое бортовое судно «Фатих» во время геологоразведочные работы на участке «Дунай-1».

«Он [участок] расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ. По оценкам экспертов, природный газ имеет „хорошее качество“», — сообщает Life. Уточняется, что еще одно месторождение природного газа обнаружено в районе города Кыркларели.

При этом официальных подтверждений этому от турецких властей еще не поступало. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует 21 августа объявить «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции».

Ранее Минприроды России предложили отказаться от использования нефтяного топлива в Арктике. Его предлагается заменить на сжиженный природный газ

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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