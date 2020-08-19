У границ России нашли крупные месторождения газа

В акватории Черного моря обнаружено сразу несколько новых месторождений газа. Открытие сделало турецкое бортовое судно «Фатих» во время геологоразведочные работы на участке «Дунай-1».
«Он [участок] расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ. По оценкам экспертов, природный газ имеет „хорошее качество“», — сообщает
При этом официальных подтверждений этому от турецких властей еще не поступало. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует 21 августа объявить «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции».
Ранее Минприроды России предложили отказаться от использования нефтяного топлива в Арктике. Его предлагается заменить на сжиженный природный газ
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