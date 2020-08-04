В России хотят отказаться от нефти в Арктике и перейти на газ

Арктику предложили перевести с нефти на СПГ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В среду общественный совет при Минприроды РФ предложит ведомству полностью отказаться от использования нефтяного топлива в Арктике. Его предлагается заменить на сжиженный природный газ (СПГ).

«Переход на СПГ исключит риски аварийных разливов нефти в регионе. <…>. Вопрос выделения средств еще не решен. Речь может идти как о государственной программе, так и о финансировании со стороны самих компаний», — пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы Общественного совета Александра Закондырина. По предварительным подсчетам, на переход компаниям потребуется около пяти лет.

В пресс-службе Минприроды изданию сказали, что уже изучают предложения экспертов, но инициатива требует «детальной проработки». В Минвостокразвития идею, в свою очередь, поддержали. По словам замглавы ведомства Александра Крутикова, предложение «безусловно, является разумным с точки зрения обеспечения экологической безопасности в Арктике».

Тема использования нефтяного топлива в Арктике обострился в конце мая — после масштабного разлива дизеля в Норильске. Экологическая катастрофа стала одной из самых крупных в истории страны. Тогда из резервуара на территории ТЭЦ вытекло 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Это привело к загрязнению рек Далдыкан и Амбарная, концентрация вредных веществ превысила норму в десятки тысяч раз.

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