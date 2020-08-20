Алексей Навальный находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое
новость из сюжетаБлогер Навальный впал в кому после отравления
Блогер и юрист Алексей Навальный находится коме в одной из больниц Омска. Его состояние оценивается врачами как тяжелое. Ниже — главные факты, известные к вечеру, 20 августа.
Навального госпитализировали с отравлением утром 20 августа. Он летел в Москву рейсом из Томска. На борту ему стало плохо, без сознания он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №1 Омска.
- По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отравляющее вещество Навальному подмешали в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Больше, по словам Ярмыш, в этот день он больше ничего не ел и не пил. Позднее были опубликованы кадры того, как Навальный пьет чай, а также видео из салона самолета.
- Навального подключили к аппарату ИВЛ, позднее он впал в кому. По некоторой информации, он был отравлен оксибутиратом натрия.
- Пользователи соцсетей нашли человека, который сидел за соседним столом в кафе аэропорта, где Навальный пил чай. Позднее этот же мужчина летел недалеко от него в самолете. По одной из версий, неизвестный является охранником Навального, однако он не остался с ним в Томске, а улетел в Москву.
- Навального необходимо везти на лечение в Европу, заявил врач оппозиционера Ярослав Ашимхин. Однако по словам окружения Навального, в больнице Омска врачи заявляют, что перевозить Навального нельзя и не выдают его жене и соратникам никаких документов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов оказать содействие в поездке Навального в Европу в условиях закрытых границ. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявила в Twitter, что вместе с женой принимает предложение Кремля о помощи.
- Прибывшие в больницу следователи заявили, что хотят изъять все вещи Навального. Вещи оппозиционера забрала его жена Юлия, она заявила что не позволяет их забирать.
- Появлялись сообщения, что токсичное вещество вызвало у Навального отек мозга. Позднее минздрав Омской области опроверг эти сообщения, в команде Навального их назвали вбросом.
- С врачей, работающих с Алексеем Навальным в больнице, взяли подписку о неразглашении подробностей его состояния, передает RT.
- Навальный, скорее всего, мог отравиться антидепрессантами, считают медики. Проведя консилиум, врачи исключили варианты инсульта, инфаркта, эпилепсии и опухоли в голове.