Навальный находится в коме после отравления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи социальных сетей нашли человека, который сначала пил чай с блогером Алексеем Навальным, а потом сидел в самолете за ним. Позже он дал интервью уже в московском аэропорту.

«На фотографии, сделанной пользователем в аэропорту Томска, где Навальный пьет чаек, на переднем плане сидит мужчина в синей футболке и с очками на столе. У него нет заказа, он ничего не кушает, просто сидит рядышком», — передает telegram-канал «Медиакиллер». Позже этот же мужчина дает интервью СМИ уже в московском аэропорту. Как оказалось, он сидел прямо за Навальным в самолете.

Есть версия, что мужчина является охранником блогера. Но тогда неизвестно, почему он не остался с Навальным в Томске.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали, уточняет RT. Сейчас он находится в коме в тяжелом состоянии. Накануне вылета Навальный выпивал самогон в деревне Кафтанчиково Томской области. Из-за этого ему могло стать плохо в самолете.

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