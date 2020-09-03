Японцев возмутили публикации Минобороны РФ об освобождении Курил

Японскую общественность возмутила публикация Минобороны России материалов об освобождении Курильских островов. В частности, пользователи раскритиковали десантную операцию Советского Союза на острове Шумшу, начавшуюся уже после капитуляции Японии.
«Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу началась 18 августа», — цитирует одного из японских пользователей агентство «Иносми». По словам анонимного комментатора, Японии нужно требовать все Курильские острова. Другие пользователи поддержали его точку зрения, заявив, что Японии следует бороться за «исконные права на островах» путем мирных переговоров.
Нашлись и сторонники политики Советского Союза на Курильских островах. Так, в потери островов обвиняют «японских милитаристов», предпочитающих вести войну до конца даже после атомных бомбардировок.
Ранее император Японии Нарухито покаялся за участие страны во Второй мировой войне. По словам монарха, 75 лет страна живет в мире и крайне важно и в дальнейшем придерживаться этих принципов.
Наследием Второй мировой войны стали территориальные споры вокруг Курильских островов. После окончания военных действий в 1945 году советские войска заняли территорию и включили ее в состав Южно-Сахалинской области. В 1965 году острова Хабомаи и Шикотан вернулись в состав Японии. Подписанная между странами декларация, однако, не определяла принадлежность Малой Курильской гряды, которая и стала предметом территориальных претензий со стороны Японии.
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