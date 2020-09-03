Наследница империи Hilton Пэрис Хилтон рассказала о насилии, которое пережила во время отношений с мужчинами. По словам актрисы, ее неоднократно оскорбляли и избивали.
«Я пережила несколько оскорбительных отношений. Меня душили, били, агрессивно хватали», — заявила Хилтон в интервью американскому еженедельнику People. По ее словам, в начале отношений с молодыми людьми ничего не предвещало такого исхода. Однако через некоторое время они начинали ее ревновать и распускать руки.
Актриса рассказывает, что пережитое в подростковом возрасте эмоциональное и физическое насилие, в конечном итоге, привело к проблемам в более позднем возрасте. «Я настолько привыкла к такому поведению, что начала считать его нормальным», — добавила Хилтон.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.