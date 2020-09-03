03 сентября 2020

Пэрис Хилтон сделала заявление о насилии. «Меня били и душили»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, кулак, детское насилие
По словам актрисы, перенесенное в детстве насилие заставило ее привыкнуть к такому поведению Фото: depositphotos.com

Наследница империи Hilton Пэрис Хилтон рассказала о насилии, которое пережила во время отношений с мужчинами. По словам актрисы, ее неоднократно оскорбляли и избивали.

«Я пережила несколько оскорбительных отношений. Меня душили, били, агрессивно хватали», — заявила Хилтон в интервью американскому еженедельнику People. По ее словам, в начале отношений с молодыми людьми ничего не предвещало такого исхода. Однако через некоторое время они начинали ее ревновать и распускать руки.

Актриса рассказывает, что пережитое в подростковом возрасте эмоциональное и физическое насилие, в конечном итоге, привело к проблемам в более позднем возрасте. «Я настолько привыкла к такому поведению, что начала считать его нормальным», — добавила Хилтон.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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