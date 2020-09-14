Лавров объяснил, для чего был нужен инцидент с Навальным

У России нет оснований заводить уголовное дело по ситуации с Навальным, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Произошедшее с Алексеем Навальным — повод для новых санкций в отношении РФ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Западные партнёры в деле Навального перешли все приличия и рамки разумного. Инцидент с Навальным — лишь повод для дополнительных санкций», — цитирует Лаврова ТАСС.

Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме западных государств в ситуации с Навальным, отметил министр. По его словам, для возбуждения Россией уголовного дела отсутствуют основания.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в БСМП №1. Позднее его перевели в берлинскую клинику Charite. 7 сентября он вышел из комы. 14 сентября в клинике заявили, что Навальный был отключен от аппарата ИВЛ и может самостоятельно вставать с кровати.